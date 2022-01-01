شكرا لقرائتكم خبر عن "الرؤية والإنجاز".. وزارة الرياضة: إنشاء مركزين شباب بالقرى الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الذي يتضمن المشروعات التنموية في مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، خلال هذه الفترة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويرصد الكتاب إنجازات وجهود مصر في 7 سنوات، تحت عنوان "إنجازاتنا.. مفتاح حياة المستقبل"، في محاولة لحصر أهم وأبرز الإنجازات والتحديات التي تجاوزتها الدولة منذ 30 يونيو 2014 وحتى 30 يونيو 2021.

وأشار كتاب "الرؤية والإنجاز"، الذي أعده مجلس الوزراء، إلى إجمالي تكلفة المشروعات التي نفذتها الوزارة بجانب الجاري تنفيذها بلغ 16.8 مليار جنيه.

وأكد الكتاب، إن المشروعات التي تم تنفيذها شملت إنشاء وتطوير 8 مدن شبابية، بجانب إنشاء وتطوير واستكمال 11 ناديا رياضيا و4 أندية لمتحدي الإعاقة، وإنشاء 251 مركز شباب بالقرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تطوير 3758 ملعبا خماسيا وقانونيا بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

وتضمنت أيضا المشروعات التي تم تنفيذها إنشاء وتطوير 96 حمام سباحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية و14 استادا رياضيا و30 مركز تعليم مدني ومنتديات للشباب ومعسكرات كشفية و14 صالة مغطاة وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة 8 صالات مغطاة بالأندية المصرية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، بجانب تطوير مركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالمعادى، كما تم إنشاء النادي الإسماعيلي بالنخيل ونادي الاتحاد السكندري.

وحول المشروعات الجاري تنفيذها، أوضح الكتاب إلى أنه يجري تطوير 38 ملعبا خماسيا وقانونيا بمراكز الشباب، ويجري إنشاء 2 مركز شباب بالقرى الأكثر احتياجًا، وتنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المدينة الشبابية بالوادي الجديد، كما أنه يجري تطوير مركز التربية الرياضية بشيراتون.

وبالنسبة للبطولات التي تم استضافتها، لفت إلى أنه تم تجديد استضافة مصر لمقر الكاف لمدة 10 سنوات، كما تم استضافة 103 بطولات قارية وعالمية منذ 2019 وحتى يونيو 2021.

وفيما يخص مشروعات الهيئة الهندسية بالقطاع الرياضي، ذكر الكتاب أن الهيئة أنشأت المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية (م1 - م2).