انت الان تتابع خبر برشلونة قبل مباراة الغد: نحن في وضع حرج للغاية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويحل برشلونة ضيفا على ريال مايوركا، غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة 19 لمسابقة الدوري الإسباني

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "نحن في وضع حرج للغاية، لدينا 17 أو 18 لاعبا غائبا، من بينهم 10 إصابات بكورونا".



وأضاف: "العدد بالتحديد يعتمد على أومتيتي، الذي جاءت نتيجته سلبية اليوم، لكنه لم يتدرب لمدة أسبوع. هذا هو الوقت لتأجيل المباراة، ما دون ذلك، يجعل المنافسة مغشوشة، إنها مسرحية مجنونة".

وتابع مدرب برشلونة: "التأجيل لا يخدم مصالح فريقي فقط، فالمنافس أيضًا يتأثر باللعب في ظل هذه الظروف".

وأكد: "مايوركا طلب التأجيل أيضًا، فقد تم تعليق مباريات أمريكا الجنوبية، يجب أن نلجأ إلى الفطرة السليمة، إنها ليست شكوى، إنها حقيقة".



وأردف تشافي: "سنلعب إذا أجبرتنا رابطة الليجا على ذلك، نتدرب جيدًا، لكن الوضع فوضوي، مهما كان الأمر فسوف نخرج للتنافس ومحاولة الفوز".