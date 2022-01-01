انت الان تتابع خبر ثلاثة قتلى من 'الحرس الثوري' باشتباكات في إيران والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وسائل إعلام إيرانية مساء اليوم السبت، أن 3 من قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري قتلوا في مواجهات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المواجهات اندلعت في منطقة كورين بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقس إيران.
وأعلنت العلاقات العامة لمقر "قدس" التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية مقتل 6 عناصر من عصابة مسلحة خلال اشتباك وقع مع مجاهدي هذا المقر في منطقة بجنوب شرق البلاد.
وأعلنت العلاقات العامة لمقر "قدس" التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية مقتل 6 عناصر من عصابة مسلحة خلال اشتباك وقع مع مجاهدي هذا المقر في منطقة بجنوب شرق البلاد.