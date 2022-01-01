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مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث مروع بالوادي الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقى شخصان مصرعهما، اليوم السبت، فيما أصيب 7 آخرون، في حادث مروع بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث مروري.

تبين تصادم سيارة ربع نقل محملة بعمال مع سيارة نقل بمنطقة الكيلو 90 على طريق "الفرافرة - الداخلة" بالقرب من قرية أبو منقار أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 7 أشخاص آخرين.

وأوضح مصدر في محافظة الوادي الجديد أنه من من المتوقع زيادة عدد ضحايا الحادث.

وسنوافيكم بالتفاصيل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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