مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث مروع بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:
لقى شخصان مصرعهما، اليوم السبت، فيما أصيب 7 آخرون، في حادث مروع بمحافظة الوادي الجديد.
تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث مروري.
تبين تصادم سيارة ربع نقل محملة بعمال مع سيارة نقل بمنطقة الكيلو 90 على طريق "الفرافرة - الداخلة" بالقرب من قرية أبو منقار أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 7 أشخاص آخرين.
وأوضح مصدر في محافظة الوادي الجديد أنه من من المتوقع زيادة عدد ضحايا الحادث.
وسنوافيكم بالتفاصيل.