سويسرا / تسهيل إجراءات تغيير الجنس والإسم

اسماعيل عبد الحي - دخلت حيّز التنفيذ في سويسرا إعتبارا من اليوم السبت، التشريعات التي تسهّل بشكل كبير إجراءات تغيير الجنس والإسم.

وللقيام بذلك، بات المواطن فقط يحتاج الآن إلى تقديم طلب إلى السلطات ودفع رسم قدره 75 فرنكا. ولم يعد يلزم الحصول على تصريح طبي أو تنفيذ أية شروط مسبقة أخرى.

ويشار إلى أن البرلمان السويسري أدخل التعديلات ذات العلاقة على التشريعات الوطنية في ديسمبر 2020. وفي أكتوبر 2021، قررت الحكومة (المجلس الإتحادي) إدخالها حيز التنفيذ في 1 جانفي 2022.

وبات بمقدور المواطنين في سويسرا الآن بواسطة "إجراء بسيط وسريع، تعديل بيان الجنس والإسم من خلال تقديم طلب لدائرة الأحوال المدنية". ويمكن أن يقدم مثل هذا التصريح "أي مواطن لديه قناعة داخلية راسخة بأنه لا ينتمي إلى الجنس المشار إليه في وثيقة الأحوال المدنية التي يحملها". وإذا كان عمر الشخص الراغب في تغيير الجنس والإسم أقل من 16 عاما، فيجب عليه تقديم موافقة ممثله القانوني.

وبذلك إنضمت سويسرا إلى إيرلندا وبلجيكا والبرتغال والنرويج في السماح بتغيير الجنس دون علاج هرموني أو تشخيص طبي أو خطوات بيرقراطية معقدة.

روسيا اليوم