شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا الهجوم في مالي إلى 8 قتلى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأركان العامة للجيوش في مالي ارتفاع حصيلة الهجوم الذي تعرضت له وحدة من الجيش المالي الأربعاء الماضي بمنطقة "نارا" قرب الحدود مع موريتانيا، إلى 8 قتلى .

وأفادت هيئة الأركان العامة للجيوش في مالي في بيان، أن الحصيلة الجديدة التي تضمنها البيان تشير إلى توفي 4 جرحى من الذين يتلقون العلاج نتيجة الهجوم الذي تعرضوا له .

وكان الجيش المالي قد أعلن في حصيلة أولية الأربعاء الماضي مقتل 4 جنود وإصابة 10 آخرين بجروح، واصفا الهجوم بـالمعقد.