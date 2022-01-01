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البحرين توافق على استخدام دواء «باكسلوفيد» لعلاج كورونا

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الدمام - شريف احمد - وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين اليوم على الاستخدام الطارئ لدواء "باكسلوفيد" المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك للحالات القائمة من البالغين من العمر 18 عامًا فما فوق، الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة، والحالات القائمة المعرضة لازدياد الأعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وذكرت الهيئة أنه بناءً على الموافقة الصادرة، بدأت وزارة الصحة بإجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، ومن المتوقع وصول الدواء في شهر يناير الجاري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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