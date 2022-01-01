20 ألف أفغاني ينتظرون دخول ألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد شهور من استيلاء حركة طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان، لا يزال حوالي 20 ألف أفغاني ينتظرون فرصة للدخول إلى ألمانيا.

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، كانت أكبر مجموعة من الأفغان الوافدين تتكون من الموظفين المحليين وذويهم، وذلك وفقا للوضع حتى 27 ديسمبر الماضي.

ومنذ سيطرة طالبان على السلطة في 16 أغسطس الماضي، وصل إلى ألمانيا 1348 عاملا محليا سابقا إلى جانب ذويهم، ليصل إجمالي عددهم إلى 5437 شخصا.

وعلى سبيل المثال، كان الموظفون المحليون يعملون لصالح وزارة التنمية الألمانية أو القوات المسلحة الألمانية كمترجمين، ويخشى عليهم الآن من تعرضهم للاضطهاد من قبل حركة طالبان.