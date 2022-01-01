استقبلهم بالرايات السوداء.. مواطنون يقضون أول أيام 2022 على شاطئ بورسعيد- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

توافد عشرات المواطنين على شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم السبت، لقضاء أول أيام العام الميلادي الجديد 2022.

ورفعت إدارة الشاطئ، برئاسة طارق عثمان، الرايات السوداء على أبراج المنقذين الحديدية بطول الشاطئ، في إشارة لحظر النزول إلى البحر، حرصًا على حياة المواطنين رغم هدوء الأمواج نسبيًا، لعدم وجود منقذين بعدما انتهت فترة عملهم بنهاية موسم الصيف.

ويستمتع المواطنون بنسيم البحر والأجواء الشتوية المعتدلة بالجلوس على الشاطئ والتريض والمشي، بينما فضل آخرون ركوب الخيول و"البيتش باجي".