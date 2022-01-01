قطع كهرباء وتعطيل الدراسة في 4 محافظات.. الحكومة تعلن حصيلة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى تعطيل الدراسة اليوم السبت في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والإسكندرية، ويتم اليوم استكمال رفع تراكمات مياه الأمطار في محافظات بني سويف وكفر الشيخ والدقهلية والقليوبية والسويس ودمياط، والتي شهدت مساء أمس سقوط أمطار غزيرة .

يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية تقارير هيئة الأرصاد الجوية، ووجود حالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار على عدد من محافظات الجمهورية أمس.

وأشار التقرير إلى انقطاع الكهرباء أمس على مركز ومدينة سقارة بسبب سقوط بعض أسلاك كهرباء الجهد المتوسط، وتم إصلاحها الساعة ٩ مساء أمس، وتعرضت محطة المياه الرئيسية بأشمنت بمركز ناصر بني سويف إلى انقطاع الكهرباء وتم الإصلاح.

وأكد شعراوي على استمرار رفع درجة الاستعداد على كل المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء مشددًا على ضرورة وجود رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًّا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.​