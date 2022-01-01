اخبار العالم

البابا فرنسيس يقترح 3 طرق لبناء سلام دائم

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

البابا فرنسيس

غرّد البابا فرنسيس على “تويتر”، لمناسبة رأس السنة الميلادية ويوم السلام العالمي: “يمكن للجميع أن يساهموا من أجل بناء عالم أكثر سلاماً، بدءاً من قلوبهم وعلاقاتهم في العائلة، والمجتمع، والبيئة، وصولاً إلى العلاقات بين الشعوب والدول”.

وأضاف: “أريد هنا أن أقترح 3 طُرُق لبناء سلام دائم. أولاً، الحوار بين الأجيال كأساس لتحقيق المشاريع المشتركة، التربية كعامل حرية ومسؤولية وتنمية، والعمل من أجل التحقيق الكامل للكرامة البشريّة”.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا