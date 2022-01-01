تصعيد مرتقب ضد غزة.. والفصائل العسكرية تعلن حالة الاستنفار

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 1 - يناير - 2022 3:31 مساءً

أعلنت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عصر يوم السبت، عن حالة الاستنفار العام، وإخلاء مواقعها، بعد تدهور صحة الأسير هشام أبو هواش.

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، أعلنت رفع حالة التأهب والجهوزية القصوى في صفوفها، بعد تدهور حالة الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ(138) هشام أبو هواش.

وأكدت السرايا، أنّه أخلت مواقعه العسكرية، وأوقفت كافة الانشطة التدريبية بداخلها.

وفي السياق ذاته، أعلنت حركة حماس في رسالة لها، تهديدات جناحها العسكري كتائب القسام التي وصلت إسرائيل عبر الوسيط المصري، بأنّه سيرد على أي تصعيد ضد غزة.

وأعلنت كتائب الشهيد ابو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية، رسمياً رفع درجة الاستنفار في صفوف أبنائها، بعد تدهور صحة المضرب عن الطعام الاسير هشام ابو هواش.

من جهتها، أعلنت كتائب الاقصي لواء العاموديالتابعة لحركة فتح، حالة التأهب والجهوزية القصوى في صفوف مقاتليها بعد تدهور حالة الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ 138 هشام أبو هواش .

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أنّ الفصائل في غزة تحاول فتح ملف الأسير في ظل التوتر الحاصل ليكون هو الملف الأول فوق ملف اطلاق الصواريخ الصباحية تجاه إسرائيل.

وكشفت القناة ”13“ العبرية في إسرائيل، اليوم السبت، عن قيام الجيش الإسرائيلي ببحث الرد على صاروخين انطلقا من قطاع غزة باتجاه سواحل تل أبيب.

وأوضحت القناة العبرية، أنه بالتزامن مع ذلك، تتواجد جهود وساطة مصرية لمنع أي تصعيد قد يحدث على قطاع غزة بسبب ذلك، في حين تستعد الفصائل الفلسطينية للرد الإسرائيلي، بحسب القناة.

وقال حيزي سيمانتوف المراسل بالقناة العبرية، إن مصر تتوسط لمنع التصعيد وغزة تستعد لرد إسرائيلي، والوسطاء المصريون قالوا لحماس إن إسرائيل لا تقتنع بالحجج القديمة لتبرير إطلاق الصواريخ.

وكانت، حركة الجهاد في فلسطين، حملت، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تردي الحالة الصحية للأسير المضرب “هشام أبو هوّاش” لليوم الـ138 على التوالي.