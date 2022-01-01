شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. اختناق أسرة في منزلها جراء حريق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الحماية من الحرائق أن رجلا وزوجته 19/عاما/ ورضيعهما 5/أشهر/ توفوا في حريق دمر منزلهم المؤجر في الفلبين اليوم السبت.

وقال المكتب إن الضحايا توفوا خنقا جراء الدخان وتم العثور على جثثهم في حمام المنزل الذي أتت عليه النيران في ضاحية كالوكان بمدينة مانيلا.

واندلع الحريق بعد أربع ساعات من احتفال الفلبينيين بالعام الجديد بعروض الالعاب النارية ، رغم أنها لم تكن صاخبة مثل الأعوام الماضية قبل تفشي كورونا.

وقال محققون إن الحريق ليس له علاقة باحتفالات العام الجديد.