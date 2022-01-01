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تسجيل 3011 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة بتايلاند

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، صباح اليوم السبت، تسجيل 3011 إصابة و10 حالات وفاة جديدة بفيروس ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم عن الوزارة قولها إنه من بين الحالات  الجديدة، 2954، بين السكان و57 بين نزلاء السجون.

 

وخرج 3315 مريضا من المستشفيات أمس الجمعة بعد تعافيهم من الفيروس.

 

ومنذ بدء الجائحة، أوائل العام الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و226 ألفا و446 حالة  وتعافى مليونان و171 ألفا و809  ، بشكل كامل، حتى الآن.

 

وبلغ إجمالي حالات الوفاة بسبب الفيروس، 21 ألفاً و614، خلال الموجة الثالثة و21 ألفاً و708، منذ بدء الجائحة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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