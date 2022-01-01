شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار ألعاب نارية بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي رجل حتفه وأصيب آخر بإصابات بالغة في حادث انفجار ألعاب نارية خلال احتفالات العام الجديد بغرب ألمانيا.

وكان الرجلان يحتفلان بالعام الجديد مع مجموعة من 10 أشخاص عندما وقع الحادث ليلة الجمعة/السبت.

وبحسب شهود عيان، انفصل الرجلان عن المجموعة بعد منتصف الليل بقليل. ثم سمع الشهود دويا قويا ووجدوا الاثنين فيما بعد على الأرض مصابين بجروح خطيرة، واستدعوا خدمات الطوارئ.

وتوفي الرجل 37/ عاما/ على الرغم من محاولات الإنعاش في موقع الحادث في منطقة هوشل بولاية شمال الراين-ويستفاليا. وتم نقل الرجل الآخر 39/ عاما/ إلى المستشفى لإصابته بجروح خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أن الشرطة تعتقد أن الألعاب النارية التي انفجرت ربما كانت محلية الصنع. وتجري الشرطة تحقيقات في الواقعة.