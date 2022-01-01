وزير الصحة البريطاني يؤكد أن الإغلاق يتعين أن يكون "الملاذ الأخير"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب وزير الصحة البريطاني ساجد غاويد عن اعتراضه على فرض المزيد من القيود، بسبب المتحور "أوميكرون" وتعهد بإتاحة المزيد من الاختبارات في الأشهر المقبلة.



وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت أن جاويد أكد مجدداً، في حديثه لصحيفة "ديلي ميل" وجهة نظره بأن البلاد، يجب أن تحاول التعايش مع الفيروس.

وأضاف "يجب أن تكون القيود الجديدة ملاذاً أخيراً تماماً" مستشهداً بـ"التكاليف الصحية والاجتماعية والاقتصادية للإغلاق".

وتابع "لا مفر من أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في عدد الأشخاص، الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات، بسبب الفيروس ، خلال الشهر المقبل".

وسجلت البلاد حوالي 190 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الجمعة، وهو رقم قياسي.