مصرع خمسة أشخاص بحريق في قرية قرب إيركوتسك الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت لجنة التحقيق الروسية، إن عدد القتلى في الحريق الذي شب في أحد البيوت بقرية خوموتوفو بالقرب من إيركوتسك، ارتفع إلى خمسة أشخاص بينهم طفل.



ووفقا للسلطات المحلية، قام شاهد عيان بالإبلاغ عن اندلاع النيران في مبنى من طابقين في قرية خوموتوفو بمنطقة إيركوتسك صباح 1 يناير.

وعند وصول سيارات الإطفاء، كانت النيران تحيط بالمبنى بالكامل. وبلغت مساحة الحريق 216 مترا مربعا. وبعد ساعة، تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق.

وأضافت لجنة التحقيق: "أسفر الحريق عن مقتل ثلاث نساء ورجل وطفل يبلغ من العمر 11 عاما. وكذلك تم نقل رجل آخر إلى المستشفى".

وتعمل في مكان الحادث في الوقت الراهن، مجموعة تحري وتحقيق لتحديد أسباب وملابسات الحريق.