شي جين بينغ: لا يمكن إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية إلا بالتضامن لمواجهة الشدائد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أنه لا يمكن لدول العالم تسجيل صفحة جديدة لإقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية إلا بالتضامن والتعاون لمواجهة الشدائد".ونوه في كلمة بمناسبة العام الميلادي الجديد بجهود بلاده في مكافحة الجائحة والوقاية منها في العالم حيث قدمت الصين لغاية الآن ملياري جرعة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 120 دولة ومنظمة دولية.



وهنأ الرئيس الصيني في كلمته الشعب الصيني بالعام الجديد 2022 .

وقال في الكلمة التي نقلتها مجموعة الصين للإعلام : يطيب لى أن أتقدم إليكم من بيجينغ بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الجديد منوها بما حققته الصين العام الماضي 2021 الذي اعتبره يكتسب دلالات استثنائية لما تحقق في المسيرة الجديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل.

وأضاف :عملنا طوال العام، من بدايته حتى نهايته، في الحقول الزراعية والمؤسسات والأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات والثكنات العسكرية والأكاديميات العلمية، جاهدنا، وأعطينا، وحصدنا .. إن الصين التي شاهدناها ولمسناها في الأيام التى تمر كسهام، هي صين صامدة ومزدهرة، تملك شعبا محبوبا ومحترما وتطورا سريعا وقضايا متوارثة ومتواصلة.