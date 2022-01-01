شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. صحة الشيوخ تستكمل مناقشة الزيادة السكانية بحضور وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي، في اجتماعها غدا الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها، وذلك بحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية.

ويأتي ذلك فى إطار سلسلة من الاجتماعات تعقدها اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي، ويرأس اللجنة المشتركة الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة، لمناقشة قضية الزيادة السكانية.

وكان الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان، أكد أن القضية السكانية علي أولويات اللجنة الفترة القادمة وقد بدءنا اليوم في إعداد دراسة وافية عن تأثير القضية السكانية علي التنمية المستدامة وكيفية احتوائها، مشيرا إلى أن المشكلة السكانية قائمة منذ خمسون عاما وإذا لم يتم التفكير في حلول مبتكرة خارج الصندوق ستظل المشكلة قائمة للأبد.