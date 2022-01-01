وزير الطيران يهنئ المسافرين والعاملين بالعام الجديد خلال جولة تفقدية بالمطار​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم السبت، مطار القاهرة الدولي؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظامية التشغيل، وتجول بصالات السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب ومهبط الطائرات؛ حيث يشهد مطار القاهرة الدولي كثافة في التشغيل تزامناً مع احتفالات أعياد رأس السنة الجديدة .

ووجه منار التهنئة إلى جميع العاملين بالمطار؛ خصوصًا العاملين بمهبط الطائرات الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه في ظل ظروف جوية صعبة، وقدم هدايا تذكارية بمناسبة العام الجديد، مشيداً بجهودهم في ظل الزيادة في كثافة حركة التشغيل، التي يشهدها مطار القاهرة والمطارات المصرية بمناسبة احتفالات الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

والتقى وزير الطيران عددًا من المسافرين وهنأهم بالعام الجديد، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم بالمطار .

وقدم وزير الطيران الشكر والتهنئة لجميع العاملين بالمطار على جهودهم، مشيداً بالتنسيق والتعاون المثمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار من وزارات الداخلية والسياحة والمالية ممثلة في مصلحة الجمارك، و"الصحة" ممثلة في الحجر الصحي.. وغيرها من الوزارات والهيئات؛ في تيسير إجراءات السفر والوصول لضيوف مصر القادمين والمسافرين عبر المطارات المصرية .

رافق الوزير خلال جولته باسم عبد الكريم مساعد الوزير للعلاقات الدولية والإعلام، والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس مسعد موسى العضو التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية.