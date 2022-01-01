فرنسا / إعدام أكثر من 600 ألف دجاجةٍ لإحتواء إنفلونزا الطيور

اسماعيل عبد الحي - أعدمت فرنسا ما بين 600 و650 ألف دجاجة وبطة وأنواع أخرى من الطيور خلال الشهر الماضي، في سباق لإحتواء فيروس إنفلونزا الطيور الذي يهدد بأن يصبح رابع تفش كبير في البلاد منذ عام 2015.

وأبلغت وزارة الزراعة عن مجموعات من الفيروسات في 26 مزرعة، بشكل رئيسي في الجنوب الغربي، بالإضافة إلى 15 حالة في الطيور البرية وثلاث في الحضائر.

وأمرت الحكومة الفرنسية المزارعين في نوفمبر الماضي، بإبقاء الدواجن في منازلهم في محاولة لوقف إنتشار الفيروس عن طريق الطيور المهاجرة، على الرغم من إكتشاف الحالة الأولى في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وقالت الوزارة إن أول حالة إصابة سجلت بالجنوب الغربي في 16 ديسمبر، حيث توجد معظم حالات الفيروس الآن.

وتكافح عدة دول أوروبية الآن سلالة إنفلونزا شديدة العدوى، من H5N1. وأعلنت بلجيكا وبريطانيا عن تفشي المرض، في حين قال الأطباء البيطريون في التشيك يوم الأربعاء، إنه سيتم إعدام 80 ألف طائر في مزرعة واحدة، حيث نفق أكثر من 100 ألف حيوان من الفيروس منذ الأسبوع الماضي.

المصدر: "أ ف ب"