شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. حريق يتسبب في توقف العمل بمنصة غاز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن حريقاً اندلع على منصة لإنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي بإيران اليوم السبت مما أدى لتوقف العمل بها.



وأضافت "تعرضت المنصة 16 في حقل بارس الجنوبي لحريق كبير وخرجت من دائرة الإنتاج".

وقالت شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية بالتلفزيون الإيراني في منشور على حسابها بتطبيق تليغرام إن شركة بارس للنفط والغاز، التي تدير المنصة، ذكرت أنه كان هناك تسرب للغاز لكن الضرر "ليس كبيراً".