استهداف قاعدة أمريكية في سوريا بقذائف الهاون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام سورية، أن قاعدة عسكرية أمريكية في محافظة الحسكة تعرضت لقصف بقذائف الهاون.



وقالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا إن قذائف سقطت على القاعدة الأمريكية مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

وأضافت الهيئة أن"صفارات الإنذار دوت في القاعدة وتم رفع مستوى التأهب".

الشهر الماضي، تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، لقصف صاروخي مجهول المصدر.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وكالة الأنباء السورية، استهداف قاعدة أمريكية في ريف الحسكة بـ5 صواريخ.

وسقطت الصواريخ على مقر القاعدة الأمريكية في مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة.

ونقلت الوكالة السورية عن مصادر محلية قولها إنه فور استهداف القاعدة شهدت المنطقة تحليقاً مكثفاً للطائرات المروحية والحربية التابعة للقوات الأمريكية.

وتعرضت قواعد أمريكية في حقلي العمر النفطي وكونيكو للغاز بالريف الشرقي لدير الزور وخراب الجير بريف الحسكة لعدة هجمات صاروخية خلال الشهرين الماضيين.