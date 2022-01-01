انت الان تتابع خبر بينهم ارهابيون.. الإطاحة بأكثر من 4 الاف مطلوب في 2021 والان مع التفاصيل
واضافت ان العمليات اسفرت عن:
- قتل 20 إرهابي وإلقاء القبض على 345 مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب .
- العثور على 21 حزام ناسف.
- العثور على 1170 عبوة ناسفة
- القبض على 487 متهما بترويج وتعاطي المواد المخدرة
- القبض على 3009 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة
- القبض على 490 متهم بنزاع عشائري
- ضبط 1599 قطعة سلاح مختلفة الأنواع غير مرخصة
- الاستيلاء على 25299 أعتدة مختلفة
- العثور على 442 أوكار وأنفاق تابعة للعصابات الإرهابية المهزومة
- العثور على 532 قنبرة هاون مختلفة
- العثور على 395 صاروخ مختلف الأنواع
- العثور على 76 منصة إطلاق صواريخ
- العثور على 83 كدس للعتاد والمقذوفات الحربية
- العثور على 686 مقذوف حربي
- تنظيم 48 حملة تبرع بالدم شملت بمجملها 22.000 متبرع
- إقامة 34 حملة لفتح الطرق ورفع الأنقاض من المدن والمناطق، وكذلك تنظيم 62 حملة إسقاء للمناطق النائية
_تنفيذ 130 حملة توعوية وتثقيفية للمواطنين والمنتسبين وكذلك انتاج اكثر من 70 فيديو توعوي للمنتسبين يخص عمل رجل الأمن بالمواطنين، وطباعة بوسترات تثقيفية وتوعوية اكثر من 30000
_توزيع اكثر من 10500 سلة غذائية على العوائل المتعففة وعوائل الشهداء والجرحى الأبطال .