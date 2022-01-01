انت الان تتابع خبر تنويه من خلية الإعلام بشأن الطيران الجوي في سماء بغداد - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "طائرات القوة الجوية العراقية تحلق بارتفاعات منخفضة في سماء العاصمة بغداد، خلال ممارسات تخرج الدورة ١١٠ في الكلية العسكرية والتي ستجري يوم ٦ كانون الثاني".



وأشارت الخلية إلى إنه "لا صحة لما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام من أنباء لتحليق طيران التحالف الدولي او طيران اخر".

