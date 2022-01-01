أنقرة تستقبل العام الجديد بزيادة حادة في أسعار الكهرباء والغاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

رفعت تركيا أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100 % للاستخدام المنزلي وللشركات اليوم السبت، كما رفعت مجدداً الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي مما يزيد الأعباء في اقتصاد يئن تحت وطأة ارتفاع التضخم.



وقالت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد إن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50 % للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك في عام 2022 في حين زادت بأكثر من 100 % للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك.

وقالت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية (بوتاس) في تقرير منفصل إن اسعار الغاز الطبيعي قفزت 25 % للاستخدام المنزلي و 50 % للاستخدام الصناعي في يناير (كانون الثاني). وبلغت الزيادة في أسعار الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء 15 %.

وقفز التضخم السنوي في تركيا لما فوق 21 % في نوفمبر (تشرين الثاني) وتجاوز فيما يبدو 30 % في ديسمبر (كانون الأول) بعد انهيار في قيمة العملة في الأشهر القليلة الماضية نتيجة سلسلة من التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة.