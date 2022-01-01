إصابة خطيرة لطالب ألماني في مشاجرة بالسكاكين بتل أبيب.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، وقوع إصابة خطيرة لطالب جامعي ألماني خلال مشاجرة بالسكاكين قبالة ناد في تل أبيب.



وأوضحت الشرطة أن المشاجرة اندلعت ليلة رأس السنة أمس الجمعة وشارك فيها عدة أطراف، وأن الشاب الألماني (22 عاماً) أصيب بسكين.

وأضافت الشرطة أنه تم نقل الشاب إلى المستشفى، وأشارت إلى أنه يقطن مدينة هرتسليا القريبة من تل أبيب.

وألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على ثلاثة شباب مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاماً.