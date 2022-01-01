جوزيف عون: يتعهد بأن يبقى جهازه قادراً على القيام بمهامه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تعهّد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون بأن يبقى الجيش اللبناني صلباً ومتماسكاً وقادراً على القيام بمهمته.



وقال العماد عون، في بيان على الحساب الرسمي للجيش اللبناني على موقع تويتر "فلتكن أمنياتنا لعام جديد يسوده السلام والاستقرار لوطننا، وفرصة جديدة للحوار والمصالحة. عهدٌ منا أن الجيش سيبقى صلباً ومتماسكاً وقادراً على القيام بمهمته المقدسة".

وأضاف " نطوي الليلة صفحة 2021 مع كل مآسيها وأزماتها، علّ 2022 تحمل معها الخير لجميع اللبنانيين، ومنهم العسكريون الذين لا يزالون يتمتعون بالإرادة والعزيمة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة".

وتابع "نذكر كل العائلات التي فقدت أحباء لها هذا العام، عسى أن يحمل العام المقبل العزاء لقلوبهم".