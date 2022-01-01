الرئيس الأمريكي يعتزم الاتصال بالرئيس الأوكراني (الدوافع)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء محادثة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد إجرائه الخميس محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال البيت الأبيض أمس الجمعة إن بايدن يعتزم الاتصال بالرئيس الأوكراني يوم بعد غد الأحد المقبل، وأضاف البيت الأبيض أنه "بالإضافة إلى ذلك، سيناقش الرئيس الاستعدادات للمباحثات المزمعة مع موسكو، والتي من شأنها أن تساعد في نزع فتيل الصراع".

وأكد زيلينسكي على موقع تويتر خبر إجراء المحادثة مع الرئيس الأمريكي، وقال البيت الأبيض، إن "بايدن سيؤكد خلال محادثته مع زيلينسكي مجدداً على دعم الولايات المتحدة لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وكان بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع بوتين لمدة ساعة تقريباً يوم أول أمس الخميس، ومن حيث المضمون، ركزت المحادثة بين الجانبين على الصراع في أوكرانيا والتحضير للقاءات دبلوماسية مقبلة.

وكانت آخر مرة تحدث فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس زيلينسكي يوم الأربعاء الماضي، ويخطط دبلوماسيون روس وأمريكيون لعقد لقاء في جنيف يومي 9 و10 يناير(كانون الثاني) الجاري.

كما يخطط حلف شمال الأطلسي (ناتو) لعقد اجتماع مع الجانب الروسي في 12 من يناير(كانون الثاني) الجاري، وسيكون هناك أيضاً اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (أو إس سي إي) في 13 يناير(كانون الثاني) الجاري.

ومنذ أسابيع تتهم الولايات المتحدة روسيا بنشر مكثف لقواتها في مناطق على الحدود مع أوكرانيا، وسط مخاوف أن تقوم القوات الروسية بغزوها، وتنفي روسيا مثل هذه الخطط للغزو وتتهم من جانبها أوكرانيا بنشر جنود إضافيين في المنطقة.

وضمت روسيا في عام 2014 شبه جزيرة القرم الأوكرانية على البحر الأسود، وبدأت في دعم الانفصاليين الموالين للكرملين في شرق أوكرانيا.