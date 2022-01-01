تسجيل 231 إصابة جديدة بكورونا بالصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 231 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، مقارنة مع 195 إصابة في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في بيان إن 175 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقارنة مع 166 قبل يوم. وكانت جميع الإصابات الجديدة باستثناء واحدة في مدينة شيان عاصمة إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وسجلت الصين أيضاً 38 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعاً من 29 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636. وسجل برالصين الرئيسي حتى يوم الجمعة 102314 إصابة مؤكدة.