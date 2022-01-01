رئيسة تايوان تؤكد أن النهج العسكري ليس خياراً للسلام الإقليمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

دعت رئيسة تايوان تساي إنغ وين، اليوم السبت الصين إلى حل التوترات مع تايوان بشكل سلمي، مؤكدة أن النهج العسكري لا يجب أن يكون خياراً.



وخلال كلمة بمناسبة العام الجديد، قالت تساي إن الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين مسؤولية مشتركة.

واتهمت تساي بكين بقمع الديمقراطية في هونغ كونغ ومواصلة الضغط على تايوان بالإكراه العسكري والدبلوماسي، مضيفة أن تايوان لن تخضع للضغوط الصينية.

وقالت تساي: "هذه التحركات لم تساعد في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".

وتابعت تساي "نريد أن نذكر بكين بألا تسيء الحكم على الموقف"، مؤكدة أن النهج العسكري لا يجب أن يصبح خياراً لحل الخلافات .

وأضافت رئيسة تايوان أن "الصراع العسكري سيكون له تأثيرات على الاستقرار الاقتصادي".