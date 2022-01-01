شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف لصندوق الوقف الخيرى أبرزها الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى والمشردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنشأ صندوق الوقف الخيري، وفقا للقانون رقم 145 لسنة 2021، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر، ومنها:

- المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج.

- معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

- المساهمة في تطوير العشوائيات.

- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى والمشردين.

- المساهمة في الحالات الأولى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً على عرض وزير الأوقاف.

وذلك كله في حدود شروط الواقفين.

ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشـهــر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.