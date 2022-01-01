لتقديم شهادات من البنك.. تأجيل دعوى ضد رشوان توفيق من ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت، تأجيل دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 15 يناير، لتقديم شهادة من بنك مصر تفيد من يقوم بصرف عائد السندات محل الدعوى الفرعية خلال العامين الماضيين.

وطلب الدكتور مجدي مهران، محامي الفنان رشوان توفيق بتقديم شهادة من بنك مصر تفيد من يقوم بصرف عائد السندات محل الدعوى الفرعية خلال العامين الماضيين.

أقامت آية رشوان توفيق، عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع قائلا: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتضى ابنته آية، ولذلك قامت برفع دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".