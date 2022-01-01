تسمم 5 أشخاص بسبب وجبة "تونة" في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بتسمم غذائي، اليوم السبت، إثر تناولهم وجبة تونة، في منزلهم الكائن بمدينة كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم السبت، وصول 5 أشخاص من أسرة واحدة، إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام، مصابين بإعياء شديد في البطن ادعاء تسمم غذائي في كفر الشيخ نتيجة الحادث.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من "محمد.م.ع"، 38 عامًا، و"ابتسام.م"، 38 عامًا، و"شمس.م.م"، 12 عامًا، و"دينا.م.م.م"، 7 سنوات، و"أكرم.م.م" 15عامًا.