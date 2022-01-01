شركة مياه القناة تواصل سحب تجمعات الأمطار من الشوارع والضواحي- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

واصلت الفرق الفنية والطوارئ بشركة مياه القناة أعمال سحب المياه من الشوارع والضواحي السكنية التي أغرقتها الأمطار بمدن القناة الثلاث، والتى شهدت أمطارًا مستمرة أمس الجمعة بين متوسطة وغزيرة.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه القناة، إن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تواصل جهودها لسحب تجمعات المياه من الشوارع الرئيسية والجانبية في مدينة الإسماعيلية، ومنها الطريق الدائري والشارع التجاري ومنطقة الممر وتقاطع شارع بورسعيد والدائري وميدان الزهراء، وغيرها لتحقيق سيولة مرورية في الشوارع الرئيسية.

كما تواصل فرق الطوارئ بمدينة القصاصين جهودها لسحب تجمعات مياه الأمطار في عدد من المناطق داخل المدينة.

وأضاف رئيس الشركة، أن السويس تعرضت إلى أمطار من خفيفة إلى متوسطة، خلفت ورائها تجمعات مياه، جرى التعامل معها.

وفى قطاع بورسعيد انتهت فرق الطوارئ من سحب تجمعات المياه في عدد من الأحياء والتي شهدت سقوط أمطار غزيرة ومنها "الضواحي والمناخ والسواحل".