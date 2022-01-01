لطلاب أولى وثانية ثانوي.. تنبيهات مهمة بشأن استلام أكواد الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بتجهيز التابلت لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 /2022.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إجراء الامتحانات إلكترونية في المدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكدت الوزارة، أنه على الطلاب التأكد من استلام أكواد الاختبارات الإلكترونية قبل دخول الامتحان، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- تسجيل الإستمارة الإلكترونية وبها منتظم أو منازل أو خدمات طبقاً لحالة كل طالب.

2- التأكد من تفعيل تطبيق تنويهات الموجود على التابلت وذلك لربط التابلت بنظام الامتحان.

3- التأكد من وجود أيقونة منصة الامتحان.

4- التأكد من وجود ايقونة Local Exam.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول اختبارات منتصف العام للعام الدراسي (2021 - 2022) لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، تجري امتحان الصف الأول الثانوي في الفترة بين السبت 22/1/2022 وحتى الأربعاء 2/2/2022.

فيما تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي المقام في الفترة بين الأحد 23/1/2022 وحتى الخميس 3/2/2022.

كما حددت وزارة موعد إجراء الامتحانات للمواد خارج المجموع لطلاب الصف الثاني الثانوي يومي 16 و18 يناير 2022، بينما تعقد الامتحانات لطلاب الصف الأول الثانوي للمواد خارج المجموع يومي 15 و17 يناير 2022.

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