الداخلية التونسية: قيادي في حركة النهضة تحت الإقامة الجبرية حفاظاً على الأمن

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 52 دقيقة

وضعت وزارة الداخلية التونسية القيادي في حركة النهضة والمسؤول السابق بوزارة الداخلية‏ نور الدين البحيري تحت الإقامة الجبرية ‏عملاً بالقانون المنظم لحالة الطوارئ حفاظاً على الأمن والنظام.

وأكدت وزارة الداخلية حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور، خصوصاً من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة، ‏والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار.‏

وفي الأثناء، نشرت وسائل إعلام تونسية بعض تفاصيل القضايا المتعلقة بنائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، وأشارت إلى ‏أنه متهم بإسناد رخص سيارات “تاكسي” لمتهمين في قضايا إرهابية ولأشخاص موتى.‏

ووفقاً لوسائل الإعلام فقد تم اقتياد البحيري لمقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة للتحقيق معه.‏ وكانت القوى الأمنية التونسية أوقفت البحيري، الجمعة، من أمام منزله، وذلك بعد قرار من وزير الداخلية بوضع نائب رئيس حركة ‏النهضة قيد الإقامة الجبرية.‏

وأعلنت حركة النهضة في بيان ”اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني ‏واقتياده لجهة غير معلومة”.

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وأضافت الحركة أنه ”تم خلال عملية الخطف تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري، التي كانت برفقته”، وذكرت أن هذه ‏الحادثة “تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون”.‏