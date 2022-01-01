بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من غزة نحو البحر سقطا قبالة تل أبيب

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كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين
آخر تحديث: 1 - يناير - 2022 8:58 صباحًا
عناصر من الجيش الإسرائيلي
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بأنه “رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط، سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى”.
وفي هذا المجال، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: “في وقت سابق هذا الصباح تم رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى. وفقا للسياسة المتبعة لم يتم تفعيل إنذارات أو أعمال اعتراض”.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” مقاطع فيديو قيل إنها لسقوط الصاروخين، لافتة إلى أنه يتم التحقق منها.