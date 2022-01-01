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بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من غزة نحو البحر سقطا قبالة تل أبيب

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كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - يناير - 2022 8:58 صباحًا

عناصر من الجيش الإسرائيلي

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بأنه “رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط، سقطا قبالة سواحل ‏منطقة تل أبيب الكبرى”.‏

وفي هذا المجال، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: “في وقت سابق هذا الصباح تم رصد إطلاق صاروخين من ‏قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط سقطا قبالة سواحل منطقة تل أبيب الكبرى. وفقا للسياسة المتبعة لم يتم تفعيل إنذارات أو ‏أعمال اعتراض”.‏

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” مقاطع فيديو قيل إنها لسقوط الصاروخين، لافتة إلى أنه يتم التحقق منها‎.‎

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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