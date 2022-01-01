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وكيل أعماله: كريستيانو يشعر بسعادة بالغة في مانشستر يونايتد

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بغداد - ياسين صفوان - لطالما ما أثيرت الشائعات، حول مستقبل البرتغالي كلما تعثر فريقه مانشستر يونايتد في أي من مبارياته، رغم نجاح اللاعب في تسجيل 14 هدفا في النصف الأول من الموسم.

لينهي البرتغالي خورخي مينديز، وكيل رونالدو، الجدل حول حالة موكله الذي عاد إلى مانشستر يونايتد، قادما من يوفنتوس، الصيف الماضي.

 

وقال مينديز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الجمعة: "كريستيانو يشعر بسعادة بالغة في مانشستر يونايتد".

 

وأضاف "سيواصل تقديم مستويات رائعة كما اعتاد على مدار مسيرته، وهذا الموسم سيكون رائعا بالنسبة له.. أنا متأكد من ذلك".

 

ووصل رونالدو، إلى المركز الـ14 في قائمة الهدافين التاريخيين للشياطين الحمر بعدما سجل هدفه الـ132، خلال فوز فريقه على بيرنلي (3-1)، الخميس، في البريميرليغ.
كما يملك رونالدو 8 أهداف يحتل بها المركز الرابع في قائمة هدافي هذا الموسم.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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