انت الان تتابع خبر قطع طريق حيوي مهم وسط بغداد – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المراسل: إن "القوات الأمنية قطعت جسر الطابقين ذهابا وايابا، باتجاه الجادرية والكرادة وانتشرت بشكل مكثف عند تقاطع مصافي الدورة".

وأضاف، إن "القطع شمل ايضا تقاطع جامعة بغداد باتجاه ساحة الحرية، والكرادة خارج، وفندق بابل باتجاه شارع الوزراء، بالاضافة الى غلق شارع المسبح".



وأشار إلى إن "سبب القطع جاء استعدادا لمسيرة مرتقبة لاحياء ذكرى اغتيال قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس".