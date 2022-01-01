الهند.. 12 قتيلاً على الأقل بتدافع عند مزار ديني في كشمير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت الشرطة الهندية إن 12 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 14 في تدافع عند مزار هندوسي في كشمير صباح اليوم السبت.



وقال ضابط كبير بالشرطة يدعى موكيش سينغ "لقي 12 زائرا حتفهم وأصيب 14 عندما وقع تدافع في الساعات الأولى من صباح اليوم عند مزار ماتا فايشنو ديفي".

وأضاف أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى.

وقال مسؤول آخر إن التدافع وقع عندما اندفع حشد كبير من الناس الذين جاءوا للاحتفال بحلول العام الجديد إلى داخل المزار.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في رسالة تعزية "أنا حزين للغاية للخسائر في الأرواح نتيجة التدافع في ماتا فايشنو ديفي بهاوان".