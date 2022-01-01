شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 847 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاة بمصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء الجمعة تسجيل 847 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن 25 حالة وفاة.



وبهذه الحصيلة اليومية، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة إلى 385575، كما ترتفع حصيلة الوفيات إلى 21752 حالة وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 539 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 320563.