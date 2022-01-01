بالأرقام.. الدفاع المدني تعلن احصائيات 'مفزعة' بعدد الحرائق في 2021

وبحسب احصائية المديرية التي اطلعت عليها الخليج 365، "بلغت في مجموعها (31533) واحد و ثلاثون ألفاً و خمسمائة و ثلاثة و ثلاثون حادث حريق خلال عام 2021 تصدرت بغداد بقية المحافظات بعدد حوادث الحريق المسجلة ".واضافت، ان "عدد حوادث الحريق في القطاع الحكومي بـ (6189) ستة آلاف و مائة و تسعة و ثمانون حادث حريق ".

وبينت، ان "عدد حوادث الحريق في القطاع المختلط ( 293) مئتان و ثلاثة و تسعون حادث حريق ".

واشارت الى ان "حرائق القطاع الخاص فقد بلغت (25051) خمسة و عشرون ألفاً و واحد و خمسون حادث حريق".

اما اسباب حوادث الحريق توزعت كالتالي:

1- التماس الكهربائي تسبب بـ (14201) أربعة عشر ألفاً و مئتان و واحد حادث حريق نتيجة تذبذب التيار الكهربائي الوطني والشبكات العنكبوتية للأسلاك الكهربائية المتدلية للمولدات الأهلية .



2- عبث الاطفال فقد تسبب بـ ( 6486) ستة آلاف و أربعمائة و ستة و ثمانون حادث حريق .

3- الاهمال تسبب باندلاع (2849) ألفان و ثمانمائة و تسعة و أربعون حادث حريق .