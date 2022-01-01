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بالأرقام.. حصيلة إصابات ووفيات كورونا حول العالم في 2021

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 286.15 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و781422.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق            إجمالي الوفيات              عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة               826894                         54134236

 

الهند                               481080                       34838804

 

البرازيل                         619024                        22277239

 

المملكة المتحدة            148421                         12749139

 

روسيا                       657909                           10499982

 

فرنسا                    123552                            9740600

 

تركيا                    82326                              9479288

 

ألمانيا                  111706                          7123893

 

إسبانيا                89405                             6294745

 

إيران                  131606                         6192977.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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