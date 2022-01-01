بالأرقام.. حصيلة إصابات ووفيات كورونا حول العالم في 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 286.15 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و781422.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 826894 54134236

الهند 481080 34838804

البرازيل 619024 22277239

المملكة المتحدة 148421 12749139

روسيا 657909 10499982

فرنسا 123552 9740600

تركيا 82326 9479288

ألمانيا 111706 7123893

إسبانيا 89405 6294745

إيران 131606 6192977.