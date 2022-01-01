شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس أوكرانيا يعلن هدفه في 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي،السبت، أن نهاية الحرب في منطقة دونباس الشرقية هدفه الرئيسي.



وقال زيلينسكي، في خطاب للأمة بمناسبة العام الجديد: "لسوء الحظ، لم ننه الحرب في الجزء الشرقي من دولتنا. هذا هو هدفي الرئيسي. ولهذا أقول لم نحققه "حتى الآن "، "ولأن العام المقبل سيكون أفضل".

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده لا يمكنها أن تتحرك ضد أوكرانيا.

وتبادل الرئيسان الأمريكي والروسي التحذيرات حول أوكرانيا في اتصال هاتفي استمر 50 دقيقة،الخميس، لبحث مسألة التحركات العسكرية الروسية.

وقال بايدن لدى مغادرته مطعما بمدينة ويلمنجتون في ديلاوير: "أوضحت للرئيس بوتين أنه إذا قام بأي تحركات أخرى، وإذا توغل في أوكرانيا، فإننا سنفرض عقوبات صارمة وسوف نزيد وجودنا في أوروبا مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي وسيكون هناك ثمن باهظ لابد من دفعه جراء ذلك".

ويقول بايدن إن بوتين وافق على "ثلاثة مؤتمرات رئيسية" الشهر القادم مع مسؤولين كبار بغية إيجاد حل، وقال إنه يتوقع إحراز تقدم من هذه المفاوضات، لكنه أضاف "أوضحت أن ذلك لن يحدث إلا إذا بادر هو بخفض التصعيد".

وردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستواجه عقوبات إذا أبقت قواتها على حدود أوكرانيا قال بايدن "لست بصدد مناقشة هذا الأمر هنا علنا لكني أوضحت أنه لن يستطيع أؤكد لا يستطيع التحرك ضد أوكرانيا".

ويمهد اتصال الرئيسين الطريق أمام تواصل على مستوى أدنى بين البلدين، وهو ما يشمل اجتماعا أمنيا بين الولايات المتحدة وروسيا في التاسع والعاشر من يناير/ كانون الثاني، تليه جلسة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي في 12 يناير كانون الثاني، ومؤتمر أوسع نطاقا يضم موسكو وواشنطن ودولا أوروبية أخرى من المقرر عقده في 13 يناير/ كانون الثاني.

والخميس، أجرى الرئيسان الأمريكي والروسي، مكالمة هاتفية حول القضايا الأمنية والاستراتيجية، وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة فلورنسيا سوتو نينو، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ردا على السؤال عن المكالمة الهاتفية: "نرحب دائمًا بالحوار بين الدول الأعضاء".

وعقب المحادثات، قال البيت الأبيض إن بايدن قال لنظيره الروسي إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بحزم إذا كان هناك غزو آخر لأوكرانيا.

على الجانب الآخر، كانت اللهجة الروسية أقل حدة، فقد أعرب بوتين عن ارتياحه للاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي، لكنه حذر بايدن من فرض عقوبات جديدة على بلاده وسط التوتر مع أوكرانيا، وفق ما أعلن الكرملين.

وقال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية إن الكرملين "مرتاح" بشكل عام للمحادثات، لكن الرئيس الروسي أبلغ بايدن أن موسكو بحاجة إلى أن تخرج المحادثات الأمنية المقبلة بـ"نتائج" ملموسة، محذرا من فرض عقوبات على بلاده.

وأضاف أوشاكوف خلال مؤتمر صحفي افتراضي أن فرض عقوبات "سيكون خطأ جسيما. نأمل ألا يحدث ذلك".

من جهته، أكد بوتين أنه "مقتنع" بإمكان إقامة حوار "فعال مبني على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح القومية" للبلدين، مذكرا بالقمة التي جمعت الرئيسين في يونيو/ حزيران بجنيف.

وأثارت موسكو قلق الغرب بعد حشدها عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من حدودها مع أوكرانيا في الشهرين الماضيين، بعد استيلائها على شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014 ودعمها للانفصاليين الذين يقاتلون الحكومة في شرق أوكرانيا.

وتنفي روسيا التخطيط لمهاجمة أوكرانيا وتقول إن لها الحق في تحريك قواتها على أراضيها كما تشاء.