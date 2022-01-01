مصرع ما لا يقل عن 12 شخصا في حادث تدافع بالهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرون في تدافع عند مزار ديني في الساعات الأولى من العام الجديد بالهند.



وقال مسؤول هندي، لوكالة فرانس برس، إن "ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 13 جراء التدافع في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية.

وأضاف قائلا: "قد يكون عدد القتلى أعلى حيث كان الطريق إلى الضريح على قمة التل مزدحما بالمصلين الذين يحاولون القيام بزيارة والصلوات المعتادة في العام الجديد".