الصين تدعو نيكاراجوا إلى الانضمام لمبادرة "الحزام والطريق"

محمد اسماعيل - القاهرة - ماناجوا- (أ ش أ):

أعلن الممثل الدبلوماسي الصيني لدى نيكاراجوا يو بو، أن بلاده تدعو نيكاراجوا إلى الانضمام لمبادرة "الحزام الواحد والطريق الواحد" التي طرحتها الصين لتعزيز التعاون التجاري.

وقال الدبلوماسي الصيني، في تصريح اليوم السبت، بمناسبة افتتاح السفارة الصينية في ماناجوا عاصمة نيكاراجوا- "إننا ندعو نيكاراجوا إلى المشاركة بنشاط في هذه المبادرة في أسرع وقت ممكن للمشاركة في العائلة الكبيرة من الدول التي تسعى من أجل تنفيذ المبادرة".

وأضاف الدبلوماسى الصيني، إن المطلوب هو أن يتم الوقوف ضد التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول الأخرى من أجل صالح الديمقراطية وحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن نيكاراجوا الواقعة في أمريكا الوسطى كانت قد أعلنت خلال شهر ديسمبر الماضي عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان وأكدت أن هناك "صين واحدة" في العالم تمثلها بكين وليس تايبيه.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد طرحت مبادرة "الحزام والطريق" خلال عام 2013 بهدف تشجيع التعاون التجاري بين الصين وشركاء أجانب آخرين عن طريق ربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.