"كورونا" في 24 ساعة| 25 حالة وفاة في مصر.. وبريطانيا تقرّ استخدام أقراص "فايزر" لعلاج المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 847 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 25 حالة جديدة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

25 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا لآخر أيام 2021

مستشار الرئيس للصحة: مفاوضات للحصول على نوعين جديدين من اللقاحات

الصحة: 5 نصائح لتجنب الإصابة بكورونا في ليلة رأس السنة

المغرب: أكثر من 58 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

إيطاليا تسجل إصابات قياسية بكورونا بأكثر من 144 ألفا خلال يوم واحد

دراسة أمريكية: نحتاج إلى لقاحات تحمي على وجه التحديد ضد متحور "اوميكرون"

بريطانيا تقرّ استخدام أقراص تنتجها "فايزر" لعلاج المصابين بفيروس كورونا

أمريكا: إجمالي الإصابة بكورونا يرتفع إلى 3ر54 مليون حالة

وكالة بريطانية تقر عقارا تنتجه "فايزر" لعلاج مرضى كورونا

جونسون يدعو الرافضين لتلقي جرعة تنشيطية للحد من تزايد إصابات كورونا

ماكرون: عام 2022 سيكون نهاية وباء كورونا

عدد غير مسبوق من إصابات "كورونا" في سويسرا.. ومتحور "أوميكرون" يهيمن

استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" في أنحاء العالم