مقياس تنفس محمول يتيح لك تتبع نشاط رئتيك

لندن: Airpen جهاز يساعد في قياس نشاط الرئة وقوتها أثناء التنقل، وهو مقياس تنفس صغير يمكن حمله في الجيب ويتتبع مدى صعوبة الشهيق والزفير.

ويعمل جهاز Airpen بالطريقة نفسها التي يعمل بها جهاز قياس التنفس، ويستخدم وحدة صغيرة بها مروحة بداخلها، والتي تدور عند الشهيق أو الزفير. ويحسب الجهاز عدد الدورات في الدقيقة للمروحة لقياس مدى قوة رئتيك بشكل أساسي.

ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع تطبيق هاتف ذكي يقوم بجمع وإنشاء لوحة معلومات لبيانات نشاط الرئة، يساعد الجهاز في إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الرئة.

ويعتبر Airpen خليفة لمقياس التنفس الحافز، وهو جهاز كبير نسبيًا يستخدم للمساعدة في إعادة تأهيل الرئتين بعد المرض أو الجراحة، مما يحافظ على مرونتهما وخلوهما من السوائل، بحسب موقع يانكو ديزاين.