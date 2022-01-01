شكرا لقرائتكم خبر عن «البرهان» يجدد التأكيد على حماية السودان من الانزلاق نحو الفوضى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان التأكيد على حماية بلاده من الانزلاق نحو الفوضى والخراب، متعهدا بالمحافظة على الفترة الانتقالية ونجاحها واستكمال مهامها.

وقال البرهان في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى ال 66 لاستقلال السودان اليوم:" إن بناء الدولة السودانية الحديثة لن يأتي إلا بالتوافق والتراضي الوطني ونبذ الفرقة والتشتت" مشيرا إلى أن هناك أزمات تحيط بالوطن وهي مهددات وجودية لا يمكن التغافل عنها أو مواجهتها إلا بالوعي التام.

وأضاف أن التنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات يوجب علينا تحكيم صوت العقل، مؤكدا أن الحوار الجاد مفتوح للجميع .